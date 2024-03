Victoire d'Ingrid Tandrevold, donc, qui se réveille de manière spectaculaire après ses Mondiaux ratés. La Norvégienne conforte sa place de leader de la Coupe du monde, tandis que Justine Braisaz et Julia Simon perdent pas mal de terrain. Ca ira mieux demain sur la mass-start ! Ce sera à suivre en live chez nous, évidemment (rdv 13h20). Bon aprem tout le monde !

«C'était pas du bon travail aujourd'hui, je n'ai pas fait de très beau tir, mais je me sentais pas mal non plus, j'ai du mal à expliquer. La tête n'était pas là à 100%, je manque un peu de fraîcheur, de concentration, je suis sûrement un peu en-deça par rapport aux Mondiaux. Il faut repartir à la bataille dès demain. »