Biathlon EN DIRECT : Grosse bagarre annoncée entre la Norvège, la France et la Suède... Suivez le relais mixte avec nous

14h20 : Ca va mieux en revanche pour QFM, qui est monté sur son premier podium de la saison hier (2e derrière J.Boe). Ca commençait à faire long pour le tenant du gros globe, et on espère que cette perf va lancer une belle deuxième partie de saison.

14h17 : On notera côté bleus l'absence d'Emilien Jacquelin, habituel taulier. Le Grenoblois a déjà quitté la Slovénie après la cata du sprint (au-delà de la 60e place avec cinq fautes au tir). Non qualifié pour la poursuite d'hier, il est reparti à l'entraînement en France avec Patrick Favre.

14h12 : L'équipe de Norvège qui sera encore la grande favorite de cette course, même si la compo est un peu surprenante. Pas de Johannes Boe, pas de Laegreid, c'est Dale et Andersen qui sont alignés chez les hommes, accompagnés de Knotten et Femsteinevik chez les femmes.