Biathlon EN DIRECT : Desthieux se bat pour monter sur le podium... Suivez le relais avec nous

Yo les biathlix, alors comme ça, on n’en fout pas une sur le canap en ce samedi d’automne bien gris, bien déprimant ? Moi c’est pareil, sauf que j’ai mon ordi sur les jambes et que je suis payé à vous faire vibrer devant le relais masculin de biathlon qui nous attend. A priori, la tâche ne sera pas trop ardue car le plateau est relevé et la baston promet d’être totale. Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux puis Quentin Fillon-Maillet s’élanceront tour à tour dans l’espoir de donner une victoire à la France qui skie vite et tire bien. Face à eux, les machines norvégiennes et suédoises ne laisseront que des miettes sur leur passage, charge à nos Bleus de commettre le moins d’erreurs possibles sur le pas de tir pour finir sur la boîte ou mieux, lever les bras sur la ligne d’arrivée.

>> Rendez-vous à 15h pour la prise d’antenne