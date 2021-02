Mondiaux de biathlon EN DIRECT : La Norvège championne du monde, les Françaises décevantes... Revivez le relais féminin avec nous

Salut les biathlix, j’espère que votre carabine est prête parce qu’on est parti pour une très longue journée de biathlon sur 20 Minutes, avec les relais femmes et hommes. Les Françaises seront à l’honneur, ce matin sur le relais féminin, avec une bonne chance de médaille puisque l’équipe tricolore a obtenu pas mal de bons résultats par équipes cette saison. D’autant plus qu’individuellement, ça va pas trop mal pour Anaïs Chevalier, déjà double-médaillée mondiale et Julia Simon, sacrée championne du monde du relais mixte avec Antonin Guigonnat. Bref, on vise à minima le podium. Tout autre résultat serait décevant. Eh ouais, c’est les Mondiaux, donc pression.

>> Rendez-vous à 11h40 pour le début du live