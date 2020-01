Biathlon EN DIRECT : 10/10 pour Emilien Jacquelin... Au tour d'Anaïs Bescond de jouer... Suivez la Coupe du monde à Pokljuka

Salut les Biathlix ! Je ne vous cache pas que l’idée de faire l’impasse sur cette journée de biathlon (comme Martin, ni plus ni moins) m’a traversé l’esprit. Vous remercierez donc ma collègue Laure de m’avoir secoué les puces et forcé (il n’y a pas d’autres mots) à tenir mon rang aujourd’hui. Au programme, donc, le relais mixte simple et le relais mixte. Comme on le disait, cela se fera sans Martin Fourcade, qui a décidé de reposer un peu la machine après une première partie de saison franchement emballante. On comptera donc sur la paire Emilien Jacquelin-Anaïs Bescond lors du premier relais simple (départ à 13h15) et sur QFM, Simon Desthieux, Justine Braisaz et Julia Simon pour le relais mixte qui partira à 15h.

» Je vous donne rendez-vous sur les coups de 13h pour lancer cette belle journée de biathlon sur notre site.