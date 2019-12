Biathlon EN DIRECT: Johannes Boe part très fort... Fourcade attend son tour... Suivez le sprint d'Hochfilzen avec nous

Salut les biathlix ! On se retrouve pour une nouvelle manche de Coupe du monde de biathlon, à Hochfilzen. Comme d’habitude on démarre par un sprint avant d’enchaîner sur la poursuite demain. La bonne nouvelle, c’est qu’on verra aujourd’hui Martin Fourcade skier en jaune, et mine de rien, ça faisait longtemps que ça n’arrivait plus. Mais attention, son avance au classement générale est toute relative, et il faudra se montrer costaud pour résister aux frères Boe. L’aîné, Tarjei pointe à 8 points et Johannes à 9 longueurs. Fourcade serait donc bien inspiré de s’imposer aujourd’hui pour tenir sa tunique. On gardera aussi un œil sur les Desthieux, QFM et Jacquelin.

>> Départ du sprint à 14h20 sur nos antennes