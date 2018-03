On est comme vous tous. À l’approche de la fin de saison, on a sorti la calculatrice pour voir si oui ou non Martin pouvait devenir champion du monde pour la septième fois de suite à l’issue du sprint de Tyumen. On va vous décevoir, mais non. Le Français ne comptera « que » 111 points d’avance sur Johannes Boe si le scénario très, très, très optimiste (victoire + 41e place ou au-delà pour le Norvégien) se produit. Or, il lui en faut 120 pour conclure. Mais bon, l’enjeu est énorme, car le sprint est la course fétiche de Johannes, et il faudrait faire attention à ne pas mettre le Norvégien dans de bonnes dispositions avant la poursuite de demain.

>> Rendez-vous à 14h40 pour le début du live