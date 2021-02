Grant Holloway a battu mercredi le record du monde du 60m haies. — Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

L’Américain Grant Holloway, champion du monde 2019 du 110m haies, a battu mercredi le record du monde du 60 m haies lors du meeting en salle de Madrid. Grant Holloway (23 ans) a couru en 7 secondes et 29 centièmes pour effacer le vieux record du monde du Britannique Colin Jackson (7 secondes 30) établi en mars 1994.

En grande forme, Holloway avait déjà couru en 7 secondes 32 centièmes en séries une heure et demie plus tôt, alors la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps (la troisième désormais). Très régulier cet hiver, l’Américain a couru sept fois en moins de 7 secondes et 40 centièmes en dix courses, un temps qu’aucun autre athlète n’a réussi à approcher.