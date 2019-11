Retour en piste d'une grande dame de l'athlé. L’Américaine Dawn Harper Nelson, championne olympique 2008 du 100 mètres haies qui avait mis un terme à sa carrière en septembre 2018 pour mettre un enfant au monde, a annoncé lundi avoir rechaussé les pointes pour viser les Jeux olympiques de Tokyo l’an prochain.

Harper Nelson, 35 ans, qui a donné naissance à une fille au mois d’avril, avait continué à s’entretenir physiquement durant sa grossesse et avait repris la piste un mois après avoir accouché.

The Dawn of a #TokyoOlympics push 💨



Olympic champion and new mother @DHarp100mH isn't ready to hang up her cleats.