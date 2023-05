Jusqu’à dimanche, 600.000 amateurs de sensations fortes sont attendus sur les berges du Lez, à Montpellier (Hérault), pour la 26e édition du Fise (le Festival international des sports extrêmes). Mais pour ceux qui sont loin (ou pas fanatiques des foules en liesse), ils pourront, aussi, se brancher sur le canal 21 de la TNT pour suivre les performances des riders : l’événement est diffusé, pour la première fois, en direct, sur la chaîne L’Equipe.

C’est la première fois que le Fise a les honneurs d’une chaîne gratuite, accessible facilement, et doté d’une vaste visibilité. Jusqu’alors, seules Eurosport, RCM Sports et MCS Extrême avaient retransmis les prouesses des compétiteurs. Pour le Fise, désormais en clair, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre. « On travaillait, jusqu’à aujourd’hui, avec des chaînes payantes, et on a voulu apporter davantage de notoriété à l’événement », confie Hervé André-Benoît, le créateur du Fise. Mais pas seulement. Une diffusion sur la TNT, devant « des millions de téléspectateurs », c’est aussi une formidable vitrine, pour « nos disciplines », confie le patron de l’événement. « Ça peut, peut-être, susciter des envies auprès de jeunes, qui ne connaissent pas encore les sports extrêmes. »









C’est un événement « populaire et premium »

Une telle visibilité, c’est aussi la garantie, pour le Fise, de séduire de nouveaux sponsors, essentiels à la survie de l’événement, qui a beaucoup souffert du Covid-19. Et c’est, également, une marche de plus, vers la crédibilité des sports urbains. Ce ne sont plus des disciplines à part. Désormais, le BMX, le roller et le skateboard bénéficient d’une vitrine cossue : dès ce jeudi soir, jusqu’à dimanche, la chaîne L’Equipe proposera, sur son antenne, 15 heures de direct depuis Montpellier. Et l’intégralité de l’événement sera, aussi, visible sur les canaux live de la chaîne, accessibles gratuitement sur son site Web.

« On a dit "Oui !" en une minute, confie à 20 Minutes Jérôme Saporito, le directeur du pôle TV de L’Equipe. Parce que le Fise est un événement populaire et premium. Populaire, parce que c’est un événement incontournable, qui draine un monde considérable, et premium parce qu’il rassemble les meilleurs athlètes dans leurs catégories. »

Ce n’est pas la première fois que la chaîne L’Equipe innove. Déjà, en 2016, elle fut pionnière dans la diffusion de compétitions e-sport en France. Et désormais, elle mise sur les sports urbains. « On est une chaîne en mouvement, qui essaie de capter l’air du temps, qui vit avec son temps, qui regarde ce qu’il se passe… Qui voit des phénomènes émerger, et qui essaie de les rendre accessibles au plus grand nombre », note Jérôme Saporito. Si la chaîne L’Equipe a l’exclusivité de la diffusion du Fise en France, dans le monde, une cinquantaine d’autres diffuseurs reprendront le signal montpelliérain. Plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs devraient se connecter aux berges du Lez, jusqu’à dimanche, pour suivre les performances des riders du Fise.