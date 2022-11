Dur, dur, d’attendre le printemps, pour aller rider sur les berges du Lez, à Montpellier, au Fise, le Festival international des sports extrêmes. Et si, en patientant, vous vous baladiez dans le Métavers ? Depuis le 30 octobre, la compétition, leadeur des sports urbains dans le monde, a investi cet univers virtuel. Le Fise a désormais son espace à lui tout seul, dans le Sports Land, une terre virtuelle développée par les Brésiliens d’Hermit Crabe Game Studio.

Cette zone est accessible sur The Sandbox, la plate-forme star du Métavers. Investir ce deuxième monde dès aujourd’hui, c’était une façon de « prendre un peu d’avance sur demain », confie Tristan Sydein-Covin, chargé du développement digital du Fise. Dans cet espace, on crée son avatar, son double virtuel, à son image. Puis on se lance, en quête d’autres fans de sports urbains, autour d’un skate-park à l’effigie du festival.









Des petits jeux et un musée de NFT

« On peut se balader, rencontrer d’autres personnes, avec lesquels on peut interagir, poursuit-il. Pour l’instant, l’univers est basé sur la contemplation. » On peut toutefois aussi jouer à des petits jeux, pour retrouver des skate-boards perdus, ou faire du Parkour.





Dans l'espace virtuel du Fise, on peut se balader autour d'un skate-park aux couleurs de l'événement. - Hermit Crabe Game Studio/Fise/The Sandbox

« On peut également visiter un musée de NFT, que l’on peut acheter, et collectionner », poursuit Tristan Sydein-Covin. Des œuvres numériques, à l’effigie du Fise (une casquette, un BMX, etc.), dont certaines sont rares, et donc plus chères. Certaines, si on les acquiert, peuvent permettre aux fans de remporter des cadeaux, comme des goodies, ou un voyage à Montpellier, pour assister à l’événement. Parce que c’est bien, le Métavers, mais voir un backflip (un salto arrière en BMX) en vrai, c’est mieux. Pour l’instant.