AS Monaco - Olympiakos : La Roca Team ne verra pas la finale après une 2e mi-temps catastrophique… Revivez la demie d’Euroligue avec nous

8h30 : Helloooooooo à tous les amateurs de basket !

L’instant est historique : le basket français retrouve le Final Four de l’Euroligue, 26 ans après la dernière qualification de l’Asvel, et même 30 ans après le sacre de Limoges dans l’épreuve (ouch, ça s’appelait encore la Coupe d'Europe des clubs champions). Merci à l’AS Monaco donc, qui est parvenue la semaine passée à se défaire du Maccabi Tel-Aviv au terme d’une sacrée série (3-2), pour filer en demi-finales. Le défi sera évidemment colossal ce vendredi (17 heures), puisque c’est l’Olympiakos qui se présente sur la route de la Roca Team.

A savoir son tombeur en quart de finale (et en cinq matchs) lors de l’édition précédente, dans une salle en fusion au Pirée, et devant les yeux d’un Kevin Durant ébahi. Heureusement, la confrontation se déroulera cette fois sur un match sec à Kaunas (Lituanie), qui accueille tout le Final Four jusqu’à dimanche. On compte sur l’explosive ligne arrière Mike James-Jordan Loyd-Elie Okobo pour nous faire rêver, de même que sur le bondissant intérieur américain Donta Hall.





🤯 L'incroyable fin de match entre Fenerbahçe et l'Olympiakos en Euroligue !



👀 Kostas Sloukas climatise tout Istanbul sur un buzzer beater avant de quitter le parquet en courant !#ap pic.twitter.com/cEDazv42vv — NBAextra (@NBAextra) May 4, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En face, on retrouvera parmi les têtes bien connues l’international tricolore Moustapha Fall, le meilleur marqueur de l’Euroligue Sasha Vezenkov (attendu par les Sacramento Kings la saison prochaine), et l’artificier en chef Kostas Sloukas, auteur du buzzer beater le plus dingo des quarts de finale sur le parquet de Fenerbahçe. On vous laisse apprécier l’artiste ci-dessus, et ça vous donne un aperçu du challenge qui attend la Roca Team de Sasa Obradovic.

» Rejoignez-nous dès 16h45 pour vous faire vivre l’avant-match, avant un coup d’envoi programmé à 17 heures.