Un joueur de Roanne a dénoncé la présence de trois « blackfaces » dans les tribunes du Portel, samedi, dans une rencontre comptant pour la 22e journée de la Betclic Elite. « A quel moment en 2023 peut-on tolérer ce type de déguisement », s’est ainsi indigné l’intérieur roannais Yannis Morin, natif de la Martinique, sur Twitter.

Le « blackface », qui consiste à se peindre le visage en noir, est considéré comme un acte raciste, car « il renvoie à des spectacles parodiques qui se déroulaient aux États-Unis à l’époque de la ségrégation raciale », comme l’explique L’Equipe dans l’article consacré à cette affaire ce dimanche.

L'hommage réalisé par nos supporters à notre ancien assistant coach Jacky Périgois a été mal interprété. Bravo à cette belle équipe de Roanne pour sa victoire et merci à nos supporters grimés pour cette belle fête traditionnelle Porteloise ! 🥳 — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) March 4, 2023



Le club du Portel (Pas-de-Calais) s’est défendu sur les réseaux sociaux en expliquant que ces déguisements étaient un « hommage » à l’ancien entraîneur adjoint de l’équipe, Jacky Périgois. « Merci à nos supporters grimés pour cette belle fête traditionnelle Porteloise », a ajouté le club, en référence au carnaval qui anime la ville depuis mi-février.

Réunion mercredi à la LNB

Contacté par France Bleu Nord, Yann Rivoal, le président du Portel, a expliqué ne pas comprendre la réaction de Yannis Morin. « Il est le seul à s’offusquer, il n’y a pas de quoi fouetter un chat », a-t-il déclaré, sortant la carte de « la tradition ancestrale du carnaval » et se disant « atterré par les réactions suscitées par le geste ».

La Ligue nationale de basket, de son côté, ne prend pas cette affaire à la légère. « Ce sont des choses que l’on se refuse d’accepter, a déclaré Alain Béral, le président de la LNB, à France Info. On ne le laissera pas passer, jamais. Que ce soient des invectives, des banderoles, ou des agissements à caractère raciste. La commission de discipline est très sensible là-dessus, on va revisionner tout ça et écouter tout le monde, qui sera convoqué. » La LNB décidera mercredi si elle saisit ou non sa commission juridique.

📝 La LNB a pris acte des évènements s’étant déroulés en tribunes lors du match Le Portel vs Roanne



📝 La LNB a pris acte des évènements s'étant déroulés en tribunes lors du match Le Portel vs Roanne

Le Comité Directeur se réunira le 8 mars afin de statuer sur les suites à donner et sur la possibilité de saisir la Commission Juridique de Discipline et des Règlements de la LNB https://t.co/bMoNBKbqAU — LNB (@LNBofficiel) March 5, 2023



Cet incident intervient un mois après l’affaire Loïc Akono, un joueur de Metz traité de « bonobo » dans la salle de Charleville lors d’un match de Nationale 2 (4e division).