Biathlon EN DIRECT : Les Bleus s'envolent vers la victoire, tout se jouera sur le dernier tir... Suivez le relais mixte avec nous

08h00 : Hello les bibix !

Salut tout le monde, prêts pour une nouvelle session biathlon sur 20 Minutes ce dimanche à 11h30 ? Le relais mixte est au menu de cette dernière journée d’étape de Coupe du monde à Nove Mesto (République tchèque), et même si l’équipe de France est loin de présenter sa composition la plus redoutable, on a hâte de vivre ça avec vous. Donc côté absents, outre Emilien Jacquelin qui zappe totalement la fin de saison depuis les Mondiaux d’Oberhof, on a droit ce week-end au forfait de Quentin Fillon Maillet, testé positif au Covid-19, et à l’absence également de la reine du biathlon cette saison, Julia Simon vous l’aurez deviné, laissée au repos ce dimanche. On se présente donc pour ce relais mixte avec Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Eric Perrot et Fabien Claude. Avouez que ça aurait de la gueule de battre l’ogre norvégien avec ce relais bleu inattendu. A toute pour découvrir tout ça en live.

» Rejoignez-nous dès 11h15 par ici, avec un départ à Nove Mesto à 11h30.