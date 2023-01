Handball France - Suède EN DIRECT : Les Bleus veulent prendre leur revanche face à la bande à Palicka… Suivez la demie du Mondial avec nous…

10h00 : Hellooooooo les ballequicollix !

Vous sentez monter la température sur ce championnat du monde de handball ? C’était déjà acharné pendant plus d’une mi-temps sur le quart de finale contre l’Allemagne mercredi (35-28 au final). Là, on peut d’ores et déjà vous annoncer, sans prendre beaucoup de risques, que ça va être irrespirable jusqu’au bout, lors de cette demi-finale contre la Suède disputée ce vendredi (21 heures) à Stockholm. Tous les ingrédients sont réunis pour un choc au sommet : deux énormes formations invaincues dans ce Mondial, et une sacrée rivalité, avec deux affrontements au couteau lors du Mondial 2021 et de l’Euro 2022, là aussi en demies. Les deux derniers matchs couperets entre ces nations majeures de ce sport avaient tourné à l’avantage de la Suède d’Andreas Palicka, à chaque fois royal face aux Français. Le gardien de but du PSG avait notamment repoussé un tir décisif de Ludovic Fabregas lors de la demie de l’Euro 2022 remportée d’un but (34-33) par sa sélection. A noter que la Suède sera privée de son maître à jouer Jim Gottfridsson (fracture de l’index), ce qui change beaucoup de choses. Côté tricolore, on espère voir dans les buts un Rémi Desbonnet aussi bluffant qu’en seconde période contre l’Allemagne. Allez, on a hâte d’y être. A tout vite les amis.

» Rejoignez-nous par ici dès 20h30, on vous fera vivre l’avant-match, avant le coup d’envoi de cette demi-finale à 21 heures.