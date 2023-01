Les athlètes russes auront-ils le droit de participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ? C’est une question qui risque d’animer les prochains mois. Invitée ce jeudi sur France 2, la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo s’est exprimée sur le sujet. Elle souhaite leur participation, mais « sous une bannière neutre », contrairement au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a demandé leur exclusion. « Je pense que c’est un moment pour les sportifs et qu’il ne faut pas priver les athlètes de leur compétition, indique-t-elle. Mais je pense et je plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, pour qu’il n’y ait pas de délégation sous bannière russe. »

« Bien sûr que les Jeux interviennent dans un espace géopolitique, insiste Anne Hidalgo. J’espère que la guerre en Ukraine sera derrière nous lorsque nous accueillerons les Jeux de Paris, qui seront quand même le premier grand moment de rencontre fraternelle très attendue, parce qu’après le Covid-19, après tout ce qu’on vient de vivre, il y a un besoin de se retrouver autour du sport. »





Le CIO vient d’établir une feuille de route

Le dossier est politiquement sensible puisque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé mardi auprès de son homologue français Emmanuel Macron que les Russes soient d’ores et déjà bannis des prochains JO, dans moins de deux ans. Mais le Comité international olympique (CIO) a établi mercredi une feuille de route pour les réintégrer dans le sport mondial. « Aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport », a réaffirmé dans un communiqué l’exécutif de l’instance olympique, après avoir consulté des représentants des sportifs, fédérations internationales et comités nationaux olympiques. Derrière cette proclamation de principe, une série de manœuvres en coulisses ont été engagées à l’automne dernier pour ramener dans le giron de l’olympisme les Russes et Biélorusses, exclus de la plupart des compétitions internationales depuis l’invasion de l’Ukraine il y a près d’un an.

« Paris sera prêt en temps, en heure et dans les budgets », a par ailleurs assuré Anne Hidalgo, qui est également revenue sur la situation de travail illicite sur des chantiers olympiques, qui ont été mis au jour lors de contrôles : « On sait qu’il y a eu ici et là des dérives, des employeurs margoulins, parce que justement on a mis en place des éléments de détection ». « Il faut aller plus vite et je peux vous dire que ces entreprises qui ont été attrapées la main dans le sac vont vraiment payer leurs responsabilités très fortement, car ce sont des infractions pénales », a insisté la maire de Paris.