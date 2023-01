Biathlon EN DIRECT : Julia Simon à l'assaut d'Antholz... Suivez le sprint avec nous

09h : Salut les biathlix !

On repart pour une glorieuse course de Julia Simon, enfin on espère. La leader de la Coupe du monde de biathlon s’attaque à la mythique station d’Antholz et ses conditions particulières pour continuer d’asseoir son avance sur la concurrence. Julia compte 151 points d’avance sur Elvira Oeberg et, si elle réussit à creuser davantage cette semaine, pourra commencer à rêver du gros globe de cristal, un an après Quentin Fillon-Maillet. Attention tout de même : sur le sprint, avantage à la Suédoise, deuxième du classement de la spécialité derrière Denise Herrmann (là où Simon n’est que 4e). Chez les autres Françaises, on en attend aussi beaucoup d’Anaïs Chevalier, pas toujours régulière, et Lou Jeanmonot, brillante à Ruhpolding.

» Début du live à 14h30