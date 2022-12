L’ancien pilote de Formule 1 français Patrick Tambay est mort des suites d’une longue maladie à l’âge de 73 ans, a-t-on appris dimanche auprès de sa famille.

Patrick Tambay a remporté deux Grands Prix, l’un en 1982 et l’autre en 1983, au volant d’une Ferrari. Il a également couru pour les écuries McLaren et Renault. Il a aussi gagné à deux reprises le championnat nord-américain CanAm (1977 et 1980).

Il souffrait de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années. Né à Paris le 25 juin 1949, Patrick Tambay a débuté en F1 en 1977 au sein de l’écurie Theodore avant de rejoindre McLaren en 1978 puis Ferrari en 1982.

Surnommé le « Gentleman driver »

Promu au sein de l’écurie italienne à la suite du décès du Canadien Gilles Villeneuve, il y rejoint un autre Français, Didier Pironi, qui sera lui-même victime d’un grave accident quelques semaines plus tard lors des qualifications du Grand Prix d’Allemagne.

Tambay s’adjuge la victoire lors de ce même Grand Prix, remettant ainsi sur les rails une Scuderia désemparée. Il termine cette année-là 7e au classement du championnat du monde.









Il remporte un nouveau succès en 1983 à Imola, en Italie, et termine 4e au championnat mais quitte Ferrari en fin de saison pour rejoindre Renault, écurie pour laquelle il ne remporte pas de victoire mais signe une pole position. Renault est toutefois au creux de la vague et il ne termine que 11e au championnat du monde en 1984 et 12e en 1985.

Considéré comme un « gentleman driver », Tambay a également participé quatre fois aux 24 Heures du Mans avec pour meilleur résultat une 4e place au volant d’une Jaguar en 1989. Il s’est également aligné au rallye Paris-Dakar où il obtient deux fois la 3e place (1988 et 1989).