Il a composé l’une des chansons officielles de la compétition. Il l’interprétera sur scène. Gims a annoncé qu’il serait sur scène à Doha, au Qatar, pour la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de football, le 18 décembre.

Alors que de nombreuses voix s’élèvent pour appeler au boycott de la compétition, le rappeur congolais a justifié sa présence sur France Inter. « Ce deal, la Fifa me le propose il y a un peu plus de deux ans. On est dans un cadre un peu spécial, c’est le confinement. On est privés de liberté […]. On parle de la Coupe du Monde, on parle de chanter devant des milliards de téléspectateurs. Ça ne se refuse pas. Je suis chanteur », s’est-il justifié.





Le chanteur, qui sort un nouvel album vendredi, interprète l’un des hymnes officiels de la Coupe du monde, « Arhabo », en duo avec le chanteur portoricain de trap latino et de reggaeton Ozuna.