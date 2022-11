Norvège - France EN DIRECT : Les Bleues n'arrivent pas à combler ces 2 buts… Suivez la demie avec nous

: Hello à tous les amateurs de balle qui colle ! Un plaisir de vous retrouver ce soir pour vibrer devant un match qu’on sent venir au couteau, et bien comme il faut. On ose un premier cliché : désolé à nos milliers de lecteurs danois et monténégrins, mais ce Norvège-France a une bonne gueule de finale avant l’heure. D’un côté, on a les championnes du monde en titre (après avoir battu les Bleues en finale 29-22 l'an passé), qui présentent la meilleure attaque du tournoi, avec un trio de feu Nora Mork-Reistad-Oftedal sur leur ligne arrière. De l’autre, nos handballeuses tricolores, championnes olympiques en titre (faut-il le rappeler), sont d’une sérénité totale dans la compétition jusque-là, avec six succès en autant de matchs de poules. Entre une Cléopatre Darleux impériale dans son but, Orlane Kanor qui dépote à l’arrière, et un collectif drôlement bien huilé, Olivier Krumbholz semble avoir les cartes en mains pour aller chercher une 67e finale avec cette équipe (on exagère à peine à « 20 Minutes »). Allez, je sens qu’on va se régaler.

» Venez nous rejoindre à partir de 20h15, un peu avant le coup d’envoi qui aura lieu à 20h30 à Ljubljana (Slovénie).