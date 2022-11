Tirage au sort LDC EN DIRECT : PSG face au Bayern en 8es de finale... Revanche de la finale avec Liverpool contre le Real…

: Pour tenir jusqu’à votre pause sandwich la plus stressante de votre vie depuis des plombes, on vous laisse un peu de lecture. On vous raconte en effet tout sur la (nouvelle) soirée de la lose du PSG en C1 mercredi (en partie malgré lui), et sur les perspectives de ce tirage au sort, qui sont plus ou moins sombres, vous l’aurez compris. Quant à nous, on se retrouve sans faute dès 11h45 par ici. A tout bientôt, thanks !