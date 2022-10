OL - Losc EN DIRECT : David et Weah déjà dangereux… Les Lillois sont bien mieux rentrés dans ce match (0-0)…

: Hello amis 20 Minutos ! En voilà une affiche qui nous donne bien envie de prendre la direction du Parc OL ce dimanche soir (coup d’envoi à 20h45). Cet été, on ne savait pas trop quoi penser du projet lillois, avec le départ de Jocelyn Gourvennec, remplacé par Paulo Fonseca. Quatre mois plus tard, on sait : le Losc est quasiment l’équipe qui pratique le plus beau football de Ligue 1 depuis quelques semaines avec son coach portugais, dont on avait pu apprécier tout le travail au Shakhtar Donetsk à l’occasion d’affrontements… contre l’OL en Ligue des champions en 2018. Comme en face, on a pu se rendre compte lors du dernier déplacement à Montpellier (1-2) que ce Lyon allait déjà mieux avec Laurent Blanc sur le banc, ça nous promet une belle opposition. Ounas, Cabella, David d’un côté, Aouar, Lacazette, Dembélé de l’autre, franchement, on est prêt à en faire le serment devant vous : il n’y aura pas de 0-0 ce soir (d’ailleurs, le probable remplacement de Diomande suspendu par Da Silva nous conforte dans ce sens). Allez, à ce soir, rendez-vous par ici à tous les amateurs de beau jeu (je prends décidément des risques dans mon teasing).

» Rendez-vous à partir de 20h30 pour parler des compos et de l’ambiance au Parc OL, pour la première ici de Laurent Blanc, puis coup d’envoi à 20h45.