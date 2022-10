OM - Sporting Portugal EN DIRECT: Marseille égalise sur un but gag d'Alexis Sanchez... Suivez le match en live

Impeccable en Ligue 1 pour le moment (2e avec 23 points sur 27 possible), l'OM ne parvient toujours pas à hausser son niveau pour batailler avec les grands en Ligue des champions. Et même avec les moyens grands, d'ailleurs, puisque les Marseillais, heureux de se trouver dans un groupe abordable avec Tottenham, Francfort et le Sporting, sont toujours scotchés à zéro point après deux rencontres. Ce troisième match face aux Portugais est donc déjà celui de la dernière chance, et rien ne sera simple, entre la qualité de l'équipe coachée par Amorim et l'absence de public pur ce match disputé à huis clos.

>> ATTENTION, horaire inhabituel, on se retrouve vers 18h00 pour le début de ce match à 18h30...