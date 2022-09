US Open EN DIRECT: Tout le monde derrière « Flying Caro » !.. Suivez la demi-finale Garcia-Jabeur avec nous

On ne voulait pas trop s'enflammer à l'entame du tournoi, de peur de lui porter la guigne, mais là on ne peut plus faire semblant. Le bolide Caro Garcia est en train de foncer vers son premier titre du Grand Chelem, et ça nous fait frissonner de partout. Il y a encore deux marches à franchir, bien sûr, et ce sont évidemment les plus dures. Mais à voir comment la Française dézingue tout le monde depuis le début de la quinzaine - et même depuis Cincinnati -, difficile de ne pas y croire dur comme fer. Elle n'a jamais battu Ons Jabeur en six matchs (dont quatre chez les juniors) ? On disait la même chose avant son 8e de finale contre Riske, et l'Américaine n'a marqué que cinq jeux. Personne ne peut arrêter « flying Caro ». Pas vrai ?

>> Hop hop hop on se motive, rendez-vous à 1h00 du mat' (heure française) pour pousser derrière Caro !