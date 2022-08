Mercato : Alexis Sanchez accueilli dans une ambiance volcanique à Marseille ... Manchester United pourrait être racheté ... Suivez le live avec nous

Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous.

Le président du Barça, Joan Laporta, aurait assuré à Bernardo Silva qu’il sera Blaugrana l’année prochaine, les discussions avec City sont en bonne voie et le Barça veut sécuriser sa venue le plus vite possible. Le joueur est en contrat avec les Citizens jusqu’en 2025 et le club de Manchester ne souhaite pas brader son milieu de terrain. L’international portugais devra consentir à une baisse de salaire s’il souhaite rejoindre le FC Barcelone qui ne doit pas dépasser une certaine limite. On ne s'inquiète pas trop pour le Barça qui dispose du super pouvoir peu commun de pouvoir recruter sans avoir d'argent ...

10h30 : On n’était pas loin de la fin de saison la plus rapide de l’histoire à Marignane. Alexis Sanchez a manqué de se vautrer en glissant sur un fumigène devant les supporters marseillais lors de son accueil à l’aéroport.

Après la débâcle face à Brighton et un mercato insuffisant, la colère des supporteurs montent et cela donne des idées à certains. Les Glazers, qui n’entendent pas vendre, sont détestés par l’ensemble des supporters et les manifestations ne font que commencer en ce début de saison calamiteux. Michael Knighton compte se servir de cette colère afin d’appuyer son "offre hostile" et faire pression sur les Glazer dans ce contexte particulier. Sauve-nous Micheael, je t’en supplie !

Le jeune crack des Gones n'a toujours pas prolongé et son contrat expire en juin 2023, un bras de fer qui pourrait durer jusqu'à la fin du mercato car le club lyonnais ne compte pas le garder si le joueur "ne fait plus partie du projet sportif". On peut s'attendre à voir de nombreux clubs se pencher sur le jeune attaquant de 18 ans si ce dernier ne trouve pas d'accord avec son club formateur.

On espère que la condition physique fragile du Chilien ces dernières années ne gâchera pas son aventure marseillaise. Certes ce n’est pas Alexis Sanchez prime, mais son expérience et son talent ne peuvent qu’être bénéfiques à l’effectif marseillais.

Bonjour la France, et pas n’importe laquelle (et aussi les Minutos et Minutas qui nous lisent partout sur le globe), on est repartis pour une belle journée transferts. On va essayer de tout vous raconter, et de ne rien rater. Bon, évidemment, que les supporters du club de Étoile Mouzillonnaise dans le Loire-Atlantique nous pardonnent, par exemple, mais il y a certains clubs qu’on oubliera un peu.