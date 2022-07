Mercato EN DIRECT : Trois pistes en attaque pour le PSG, Raphinha vers le Barça... Suivez la journée de samedi en live avec nous

« Voir les fans en direct pour la première fois m'a plus que tenu éveillé. Quel accueil incroyable j'ai reçu quand je suis arrivé. Je suis impatient de jouer des matches et de laisser mon empreinte et faire du mieux que je peux pour essayer d'aider le LAFC à remporter un trophée. Le projet qu'ils ont ici est vraiment incroyable. Ils ont beaucoup de grands jeunes joueurs qui essaient de progresser. Le club est vraiment en pleine ascension. » Et pas un mot sur les greens de golf à LA. Déçu, Gareth !