Il l’a fait ! Le jeune français Léon Marchand, 20 ans, est devenu champion du monde sur 400 m 4 nages samedi au premier jour des Championnats du monde de natation à Budapest, en battant de plus de quatre secondes son record de France.

Marchand a devancé, au terme d’une course parfaite, en 4 min 4 sec et 28/100, les deux Américains Carson Foster, médaillé d’argent, 20 ans comme lui, et le « vétéran » Chase Kalisz, 28 ans, champion olympique à Tokyo l’été dernier.