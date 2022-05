Roland-Garros EN DIRECT : Diane Parry pour poursuivre son rêve... Objectif 8es pour Djokovic, Nadal et Alcaraz... Suivez la journée de vendredi avec nous...

Salut la compagnie ! Vous savez quel jour on est ? Aujourd'hui c'est vendredi, et le vendredi, tout est Parry. Notre Lady Di sera la seule Française en lice en simple, en troisième match, sur le Chatrier. Juste avant, Novak Djokovic aura expédié Aljaz Bedene. Rafael Nadal atterrit sur le Lenglen (oui, vous avez bien lu) pour faire face à la tête de série n°26 Botic van de Zandschulp.

Carlos Alcaraz a le temps d'attendre puisqu'il sera en night session contre Sebastian Korda. Une pensée aussi pour Alexander Zverev, Cori Gauff, et pour la belle affiche entre Grigor Dimitrov (n°18) et Diego Schwartzman (n°15). J'espère que vous avez de l'appétit, car on va se RÉ-GA-LER.

» Vous êtes convoqués à 11 heures, tout retard sera sévèrement sanctionné !