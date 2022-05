La Fédération chilienne de football a saisi la FIFA afin de contester la validité de la nationalité équatorienne de Byron Castillo, aligné contre son équipe nationale en qualifications pour le Mondial 2022. Le Chili a terminé septième de la zone Amérique du Sud et ne verra donc pas le Qatar, alors que l’Equateur, quatrième derrière l’Uruguay (3e), l’Argentine (2e) et le Brésil (1er), est qualifié.

La plainte a été déposée pour « usage d’un acte de naissance falsifié, fausse déclaration d’âge et fausse nationalité » de Byron Castillo. Selon la Fédération chilienne, « il existe d’innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas ».

Avec ce recours, le Chili espère que l’Equateur sera sanctionné et qu’il pourra disputer la Coupe du monde à sa place. Le Chili avait fait match nul 0-0 en Equateur le 5 septembre 2021 puis avait été battu à domicile 2-0 le 17 novembre 2021. La Fédération équatorienne de football a rejeté ces accusations, assurant dans un communiqué que Byron Castillo est « dûment enregistré auprès de l’autorité légale compétente » et possède « tous les documents nationaux en règle ».

« Le monde du football ne peut pas fermer les yeux »

Le défenseur latéral, qui joue actuellement pour le club équatorien du Barcelona Guayaquil et a joué huit matchs lors de ces éliminatoires, « est un citoyen équatorien à toutes fins légales », a-t-elle souligné. « Le monde du football ne peut pas fermer les yeux devant tant d’évidences », écrit la fédération chilienne dans son communiqué. « La pratique d’irrégularités graves et intentionnelles dans l’inscription des joueurs ne peut être acceptée, surtout lorsqu’il s’agit d’une compétition mondiale. Le fair-play doit être sur et en dehors du terrain ».

Selon la même source, « les enquêtes menées en Équateur, dont un rapport du Bureau national de l’état civil, la plus haute autorité en la matière dans ce pays, ont révélé l’existence d’incohérences dans l’acte de naissance présenté par le joueur. Une commission d’enquête de la Fédération équatorienne de football, visant à clarifier les irrégularités dans les dossiers des joueurs, a conclu que le joueur était colombien ».