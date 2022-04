Depuis sa chambre d’hôpital en Belgique, dans l’attente de son rapatriement, Jérémy Cabot a tenu à se défendre. Accusé par Tom Pidcock d’être à l’origine de la violente chute survenue dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège, et pointé maladroitement du doigt par Romain Bardet sur les réseaux sociaux, le coureur de la TotalEnergies refuse de porter le chapeau pour une faute qu’il assure ne pas avoir commise.

« Une mise au point, écrit-il. Outre les douleurs physiques, je lis des commentaires au mieux désagréables, au pire totalement faux. J’ai bien été le premier à tomber hier (dimanche) sur Liège-Bastogne-Liège, Un coureur qui force le passage derrière moi alors que j’étais sur la toute droite de la route dans la roue des coureurs de la Bora, pas la place pour deux à cet endroit, ma roue qui touche celle du coureur, pas le temps de freiner… Et le chaos…. en un quart de seconde. »

Une petite précision ⬇️⬇️⬇️

Cc. @romainbardet @TeamTotalEnrg pic.twitter.com/063pnLptIv — Jérémy Cabot (@jeremy_cabot) April 25, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les excuses de Romain Bardet

Nommé dans le tweet de Romain Bardet, qui appelait lundi matin a plus de responsabilité face aux risques dans le peloton, Cabot a tenu à rappeler qu’il n’avait « jamais pris de risques inconsidérés ». « Mes coéquipiers, mon équipe et mes proches savent d’ailleurs le temps que je passe à l’arrière du peloton pour éviter le danger… Je n’ai jamais été une tête brûlée, a-t-il poursuivi. Je ne joue jamais au dernier qui freine. JAMAIS. Et je suis encore plus raisonnable depuis que je suis devenu papa il y a deux ans. S’il vous plaît, stop aux interprétations et à leur diffusion. »

Conscient que son message avait pu être mal interprété sur des réseaux sociaux toujours prompts à sortir le goudron et les plumes à la moindre occasion, Romain Bardet a publié un rectificatif sur Twitter : « Jérémy s’est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, bien loin de moi l’idée de porter un jugement sur la responsabilité de la chute, les vagues, la vitesse, le revêtement de la route. Je suis vraiment désolé que mon post ait pu porter à confusion, bon courage mec. » De son côté, Jérémy Cabot a salué le geste du coureur de la Team DSM qui a porté secours à Alaphilippe au moment de sa chute.