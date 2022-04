Il y a des victoires qui comptent plus que d’autres, surtout dans le sprint final. Celle obtenue par l’OM face à Nantes mercredi après le coup d’arrêt du classico et après avoir été mené deux fois au score, compte sans doute triple dans la course au podium. La dynamique olympienne des dernières semaines nous invite même à penser que c’est comme si c’était fait, entre la renaissance d’Harit, la régularité de Payet, ou l’abattage de Guendouzi au milieu, mais une contre-performance improbable pourrait encore tout relancer, alors que les demi-finales de la Ligue Europa conférence pointent le bout de leur nez la semaine prochaine. Or figurez-vous que le stade de Reims a tout à fait la tête de l’emploi à domicile. Récemment, Oscar Garcia est parvenu à y embêter l’OL (0-0), et vient d'y battre Lille​ (2-1) malgré l’absence de la pépite Etikite. Attention au match piège donc.

» Venez suivre la rencontre dés que vous en avez ras-la-casquette de la soirée électorale, on sera là