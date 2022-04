Au stade Vélodrome,

Une victoire « très très » importante, mais pas d’enflammade pour les Marseillais. Les motifs de satisfaction sont nombreux pour l'Olympique de Marseille après la belle victoire contre Montpellier dimanche soir au stade Vélodrome, en clôture de la 31e journée de Ligue 1 (2-0). Mais les Marseillais veulent garder la tête froide.

« Une victoire très importante pour nous dans cette dernière partie du championnat », a d’abord savouré Jorge Sampaoli. Ses hommes se sont rapidement mis à l’abri grâce à une superbe percée d’Amine Harit, avant de servir Bamba Dieng pour l’ouverture du score (9e). Le jeune attaquant Marseillais a permis à ses coéquipiers de prendre un peu plus le large en obtenant un penalty 10 minutes plus tard, transformé par Cengiz Under (19e).

« Bien finir la saison »

Le plus dur était fait face à de faibles Montpelliérains, qui « n’ont pas inquiété l’OM », selon leur entraîneur Olivier Dall’Oglio. Malgré un effectif remanié par Sampaoli du côté marseillais, avec Mandanda dans les buts, Luan Peres de retour en défense aux côtés de Kamara, Gueye au milieu, Harit en attaque à la place de Dimitri Payet et Bamba Dieng, donc.

« Un défi de faire tourner cette équipe » pour l’entraîneur argentin finalement remporté, synonyme de quatrième victoire de suite en Ligue 1. Elle permet aux Marseillais de reprendre seul la deuxième place du championnat. « C’est une victoire importante, on a tous vu les résultats des concurrents directs », a savouré Guendouzi, pour qui cette victoire « très très importante », a-t-il insisté, va aussi permettre de « renforcer le mental de l’équipe pour bien finir la saison ».

« Il nous faut cette petite pression »

Une deuxième place et sept points d’avance sur Strasbourg, 4e de Ligue 1, qui « bien sûr, compte », selon Amine Harit. Mais l’attaquant, décisif pour la 4e fois lors de ses quatre derniers matchs, veut « ne pas se prendre la tête et prendre les matchs après les matchs ». Comme son équipe, alors que Guendouzi considère que « chaque match est une finale jusqu’à la fin du championnat ».

A commencer par celui de jeudi, à Thessalonique en Grèce, qui s’annonce encore incandescent après le match aller remporté 2 buts à 1 par les Marseillais jeudi dernier au stade Vélodrome. Et avant un énorme choc contre le PSG, à Paris, dimanche soir prochain. Sans oublier que les Marseillais devront encore jouer Rennes et Strasbourg, des concurrents directs. « On doit se concentrer sur nous-même et on n’aura pas besoin de regarder les autres », a prévenu Mattéo Guendouzi. Mais les supporters Marseillais le savent mieux que quiconque : leur équipe adore jouer à se faire peur, sauf contre Montpellier. « C’est bien il nous faut cette petite pression », préfère positiver Amine Harit, l’homme de cette fin de saison du côté de l’OM.