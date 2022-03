Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Etiez-vous nés la dernière fois que les Lyonnaises avaient perdu un match à élimination directe aller en Ligue des champions ? Elle est là, la question qui tue. Car même lors de certains craquages comme face au PSG en quarts la saison passée, l’OL a plutôt pour habitude de s’effondrer au retour. Enfin lorsqu’il ne remporte pas le sacre européen suprême, comme cela a été le cas à sept reprises depuis 2011, mine de rien. C’est dire si on n’a pas l’habitude de voir la bande à Wendie Renard en danger comme cela est le cas ce jeudi soir (21 heures), en raison d’un résultat défavorable à Turin (2-1) il y a huit jours. Une partie du mérite en revient à une Juve devenue très compétitive, mais les joueuses de Sonia Bompastor se sont quand même sacrément sabordées en Italie, entre l’expulsion archi-évitable d’Ellie Carpenter et la faute de mains de Sarah Bouhaddi. Mises à part Van de Donk et Le Sommer blessées, ainsi que Carpenter suspendue, l’équipe lyonnaise aura fière allure au Parc OL, avec notamment le retour attendu en pointe d’Ada Hegerberg, malade à l’aller. On se retrouve tout vite par ici pour les compos les amis.

» Pour vibrer avec nous devant ce choc européen OL-Juventus, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…