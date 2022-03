Salut les Formulix ! On ne sait pas vous, mais nous on est excités comme des puces à l’idée de suivre cette nouvelle saison de F1 qui s’annonce complètement folle. Avec les nouvelles réglementations en vigeur, les têtes pensantes de la FIA ont tout fait pour homogénéiser le niveau entre les écuries. Et les premiers essais libres et les qualifs ont montré qu’elles ne s’étaient pas trompées. Les Mercedes d’Hamilton et du rookie George Russel semblent dans le dur en ce début de saison tandis que l’écurie Ferrari montre qu’elle ne compte pas jouer les faire-valoir. Samedi, Charles Leclerc a décroché la pole position, devant le champion du monde Max Verstappen (2e) et son coéquipier Carlos Sainz (3e).

>> Rendez-vous au premier virage (ou un peu avant) à 16h tout pile