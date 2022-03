Bien le bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur 20 Minutes pour ce match de Ligue Europa Conférence entre l'Olympique de Marseille et le FC Bâle. Un match ô combien important pour les Marseillais, alors que le club traverse sa première crise de résultat de la saison après une nouvelle contre performance au stade Vélodrome, dimanche contre Monaco (0-1). Les choix de l'entraineur Jorge Sampaoli sont de plus en plus incompréhensibles pour les supporters, qui ne comprennent pas les mauvais résultats de leur équipe à domicile. Mais l'Argentin a regretté cette défiance d'une partie des supporters, « qui nuit à ses jeunes joueurs et à l'OM ». Cette double confrontation contre le FC Bâle est capitale, alors que joueurs, comme staff, ne cessent de prendre leur présence dans cette C4, comme motif de satisfaction. Sampaoli fera t-il tourner, ou ecoutera t-il la demande du président Pablo Longoria, d'aligner ensemble Payet et Milik ?

>> Rendez vous vers 20h30 pour suivre ce match ensemble.