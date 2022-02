Yo les footix! J'espère que vous passez un bon dimanche. On se retrouve pour la suite de la 26e journée de Ligue 1. Les stakhanovistes de Marseille se déplacent (encore, eh oui) sur la pelouse de l'Estac après avoir avalé 170.000 km aller et retour entre la maison et Bakou pour taper Qarabag en Ligue Europa Conference. L'un des gros enjeux du match sera donc logiquement de savoir si les hommes de Sampaoli en auront assez dans les pattes pour enchaîner avec un deuxième succès en trois (Troyes, lol) jours. D'autant que la semaine passée, ça ne s'était pas super bien passé pour l'OM face à Clermont, et que le niveau de jeu affiché à Bakou n'était pas non plus transcendant. Dans son malheur, Marseille affronte Troyes, dernier de L1 qui reste sur quatre matchs sans victoire.

>> Rendez-vous à 16h50 pour le début du live