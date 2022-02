Les Marseillais ont coulé mercredi soir sur la Côte d'Azur face à l'OGC Nice de Christophe Galtier. Battus 4-1, l'OM a dit adieu à la coupe de France. Mais entre une demi-finale et une place sur le podium de la Ligue 1, on imagine que Sampaoli avait déjà choisi. L'OM veut jouer la Ligue des Champions, et cela passe sans doute par un succès en terre lorraine, contre le FC Metz qui se bat pour le maintien. Payet, Guendouzi and co doivent une revanche à leurs fans. On sera là pour assister à tout ça.

>> C'est l'hiver, il fait moche et froid, alors venez suivre avec nous à 20h45 cette rencontre entre les équipes de deux des entraîneurs les plus bouillants de la Ligue des Talents : le Corse Frédéric Antonetti et l'Argentin Jorge Sampaoli.