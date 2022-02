2h00: Start your engine!

Salut à tous, on a un programme pas dégueu pour ce début de nuit:

- le programme libre de patinage homme dès 2h30: bon, ça sera compliqué pour nos deux Français de prétendre à une médaille, mais notre champion de France Kevin Aymoz (10e après le court) peut terminer placé, et l'espoir Adam Siao Him Fa (14e) peut grapiller quelques places. Mais on attend surtout la lutte entre l'Américain Nathan Chen, qui a claqué un recort au court, et les Japonais Kagiyama et Uno (et aussi si Hanyu claque son quadruple axel)

- la descente du combiné à partir de 3h30, en espérant que notre Pinturault national limite la casse avant le slalom (7h15)

- la finale de snow halfpipe avec la voltigeuse Chloe Kim à partir de 2h30