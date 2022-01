Mercato EN DIRECT : Le Barça veut refourguer Dembélé... Ndombele de retour à Lyon? Suivez la dernière journée en live

8h50: Dembélé n'ira pas au PSG (cet hiver)

Le FC Barcelone et le PSG sont bien entré en contact pour discuter du cas Dembélé, comme l'explique L'Equipe ce matin, mais pas plus. Paris n'est pas disposé à claquer un sou cet hiver, et si la piste d'échanges de joueurs a été abordée, elle n'a débouché sur rien de concluant. Paris reste intéressé par l'international français en vue d'un départ de Kylian Mbappé. A moins que, d'ici là, le Barça réussisse à refourguer Dembouz à un club anglais comme Chelsea et Tottenham, également sur le coup.