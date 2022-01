8h55: L’avis de Nadal sur le Djokogate

On traduit en bref les propos de l’Espagnol, aussi pro-science que Djokovic peut être « vaccino-sceptique » : « c’est désolant pour Novak, mais il savait à quoi s’en tenir depuis des mois ».

Nadal was also asked if he feels sorry for Djokovic. I think it's fair to say that the sympathy is limited...



"In some way I feel sorry for him. But at the same time, he knew the conditions since a lot of months ago, so he

makes his own decision." pic.twitter.com/DvQvAxrdbz