16h30 : Re ! On va débuter avec la compo de l'OM. Avec des surprises : pas de Guendouzi ni de Gerson, ni de Milik ou encore Under. Mais du Dieng, Gueye, Lirola et LUIS ENRIQUE. Certains diront que le 11 est un brin défensif. On verra

❄️⚔️ 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐎 #RCSAOM ⚔️❄️



Le XI de départ choisi par Jorge Sampaoli pour débuter la rencontre !



ALLEZ L'OM 💙 pic.twitter.com/4tf7ggEre1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 12, 2021