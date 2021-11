Montpellier-OL EN DIRECT : C’est la mi-temps à la Mosson. Après l’ouverture du score de Lucas Paqueta, Montpellier, beaucoup trop attentif, a disparu des radars

Bonjour à toutes et à tous ! En ce froid dimanche de novembre, on compte sur les acteurs de ce Montpellier-Lyon pour se réchauffer un peu. On y croit, avec deux équipes portées vers l’avant. Seul souci, le classement n’est pas vraiment à la hauteur du jeu proposé. Quatorzième budget de L1, Montpellier se contenterait de cette neuvième place (avant le début de cette 15e journée). Pour Lyon, évidemment, on est loin des objectifs de début de saison. Le climat n’est pas franchement à la rigolade entre le classement bien moyen, les envies d’arrêt en fin de saison de Juninho et le geste stupide d’un supporter qui a mis fin prématurément à la réception de l’OM (et les menaces de sanction qui vont avec). Heureusement, sur le front européen, les Lyonnais (et Rayan Cherki en particulier) sont en feu. Problème : jusqu’à présent, les victoires en Europa Ligue ne sont pas suivies d’effet en L1. « La faute au calendrier », selon Peter Bosz, agacé de constater que Lyon s’est systématiquement déplacé après un match européen.