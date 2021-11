Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Ah vous l’aimez cet horaire du dimanche à 13 heures, non ? Ça vous rappelle quand vous débouliez à l’arrach' à vélo à Julienrupt pour savourer les envolées de votre pote en 2e division de district sur un champ de patates. On s’égare d’emblée, désolé. N’empêche qu’il n’y aura guère plus d’ambiance pour cet ASSE-PSG à Sainté que derrière la main courante de notre bled vosgien. La raison ? Le « Chaudron » sera privé de ses deux kops, la faute à un huis clos partiel faisant suite au feu d’artifice grandeur nature ayant retardé d’une heure le match contre Angers le mois dernier. Ce soutien en moins tombe mal pour les Verts (19es), qui sont enfin entrés dans leur saison de Ligue 1, avec deux succès enchaînés contre Clermont (3-2) et à Troyes (0-1). Au vu de son avance déjà colossale en championnat (+ 11 sur Nice, son dauphin), on ne s’attend pas à voir un PSG hypra mobilisé pour cette rencontre. Déjà que même sur sa finale de groupe en Ligue des champions, mercredi à Manchester City (2-1), l'investissement défensif affiché (6 km de moins de parcourus que son adversaire ce soir-là) nous poussait à avoir des doutes. Malgré la nouvelle qualif' européenne et un sacre en Ligue 1 déjà quasi acté avant le début de l’hiver, ça tangue à Paris en raison du contenu des matchs, de la 372e blessure de Marco Verratti et surtout des atermoiements autour de la gestion de Mauricio Pochettino. L’Argentin est annoncé avec insistance dans les médias sur le départ, avec une porte de secours toute trouvée à Manchester United. Au club, tout le monde dément, à commencer par Leonardo, mais l’ami Pochettino semble quand même à transit à Paris depuis son arrivée il y a 11 mois. On ne voit pas du tout le style de jeu qu’il souhaite donner à cette équipe comme on pouvait le ressentir lors de ses années à Tottenham. On ne vous a peut-être pas supra bien vendu l’affiche, mais attention... Sergio Ramos pourrait enfin connaître ses premières minutes avec le PSG ! Côté absents, ça ne manque pas (comme d'hab) à Paris : Navas est suspendu, Herrera, Verratti, Wijnaldum et Icardi blessés. A Sainté, Puel est privé de quatre blessés aussi : Hamouma, Neyou, Nordin et Gabriel Silva. Allez, croyez-nous, il va forcément se passer plein de trucs sur un Sainté-Paris qu’on a hâte de liver depuis le stade. Rejoignez-nous donc les yeux fermés pour l’avant-match à un quart d’heure du coup d’envoi.

» Pour vibrer avec nous devant cet ASSE-PSG, rendez-vous par ici dès 12h45, avec un coup d’envoi à 13 heures…