C’est un coup dur pour le Portugal dans sa course vers le Qatar. Défait par la Serbie (1-2) en éliminatoires du Mondial-2022 dimanche soir à Lisbonne, l’équipe devra une nouvelle fois disputer les barrages pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Pour la Serbie cette victoire est par contre synonyme de qualification in extremis et donc d’exploit.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont donc manqué leur objectif : conserver la première place du groupe A des éliminatoires de la zone Europe pour s’envoler directement vers l’émirat et participer au tournoi international prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Ils pouvaient pourtant se contenter d’un match nul.

Les Portugais pourtant en tête dès la 2e minute

Un but des Portugais signé Renato Sanches dès l’entame (2e) a donné le ton de ce choc mais n’a pas été suffisant, les Serbes recollant sur une réalisation de leur capitaine Dusan Tadic (33e) avant qu’Alexandar Mitrovic ne donne l’avantage à la formation des Balkans en toute fin de rencontre (89e). Les Lusitaniens, champions d’Europe en 2016, terminent ainsi deuxièmes de leur poule avec 17 points, à trois longueurs de leur adversaire du soir, aux anges au coup de sifflet final.

« Il faut assumer nos responsabilités et surtout moi en tant que sélectionneur. La Serbie est parvenue à être meilleure à de nombreux moments (…) notre match n’a pas été réussi, nous devons présenter nos excuses aux Portugais », a regretté le sélectionneur Fernando Santos à l’issue de la rencontre. Présent à toutes les grandes compétitions internationales depuis l’Euro-2000, le Portugal devra attendre pour disputer la 8e Coupe du monde de son histoire.