La qualification pour la Coupe du monde en poche, les Bleus​ peuvent enfin regarder vers le Qatar, même si la défense du titre mondial ne commencera pas avant un an. Un temps à la fois long mais précieux, d’après le capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris.

« Il y a encore un an pour continuer sur notre bonne dynamique, emmagasiner de l’expérience individuelle. En tant que tenant du titre, cela demande encore plus d’exigences car on sera attendus. Il y a une période assez longue, le but sera de continuer à travailler avec humilité, ambition. »

« Rien n’est jamais acquis »

L’objectif sera, sur cette période, d’entretenir et même d’améliorer une dynamique retrouvée en Italie à l’occasion de la Ligue des Nations après un échec douloureux à l’Euro. Rien d’impossible estime Lloris, surtout pas avec ce groupe. lorsqu’on voit le potentiel de cette équipe, il ne faut pas se fixer de limite. « Ce n’est pas uniquement des performances, c’est aussi la cohésion d’un groupe. Et depuis plusieurs années on a pu se rendre compte qu’on a vécu des grands moments en tant qu’équipe. Il y a eu cette élimination à l’Euro, il a fallu se remettre en question et cela a abouti sur un nouveau titre. Rien n’est jamais acquis. »