Привет à toutes et tous et bienvenue sur 20 минут (promis je m’arrête là avec l’alphabet cyrillique), pour suivre l’entrée en lice de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa. Un premier déplacement à Moscou face au Lokomotiv, l’équipe qui semble la plus abordable de ce groupe E, composé du Lokomotiv Moscou, de Galatasaray, de la Lazio Rome, et de l’OM.

Un résultat en Russie permettrait à l’OM de se lancer sur les bons rails européens, après la triste campagne de Ligue des champions de la saison dernière avec une victoire pour cinq matchs perdus, et le fameux record du nombre de défaites consécutives (13).

Mais cet OM de Sampaoli régale depuis le début de la saison avec trois victoires en quatre matchs de championnat, et une équipe tournée vers l’attaque. A l’image du jeune Bamba Dieng, auteur de son premier doublé en championnat contre Monaco, samedi. Il pourrait débuter ce match, en l’absence d’Arkadiusz Milik encore trop juste après sa blessure au genou.

> Suivez ce premier match de l’OM en Ligue Europa à partir de 18h30.