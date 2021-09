Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Quel plaisir de retrouver la Ligue Europa ce jeudi, qui rappelle mine de rien de bons souvenirs récents à l’OL. D’un quart de finale en 2014 sans démériter contre la Juventus (0-1, 1-2), avec la génération Umtiti-Tolisso-Lacazette, jusqu’à une cruelle demie en 2017 face à l’Ajax (1-4, 3-1), le club lyonnais a écrit de belles histoires dans cette compétition à sa portée. Alors forcément, au vu des ambitieuses arrivées au mercato (Emerson, Shaqiri puis Boateng) et de la montée en puissance affichée ces dernières semaines par les milieux brésiliens Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, pourquoi ne pas rêver d’aller loin à nouveau en 2021-22 ? Dans une poule a priori abordable avec Brondby, le Sparta Prague et les Glasgow Rangers, l’OL débute ce jeudi (21 heures) par un périlleux déplacement en Ecosse, dans le mythique Ibrox Park. Manquent à l’appel deux titulaires, Moussa Dembélé et Léo Dubois (blessés), mais Peter Bosz va pouvoir aligner une équipe très compétitive, à trois jours d’un autre choc au Parc des Princes. On a d’ailleurs hâte de voir ce que le nouveau coach lyonnais, finaliste de la Ligue Europa en 2017 avec l’Ajax, va pouvoir apporter à ce groupe sur la scène européenne. Premier élément de réponse ce soir.

» Pour vibrer avec nous devant ce Rangers-OL, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…