Yo les footix ! Eh oui, c’est encore moi. On se retrouve pour un nouveau match de Ligue 1, dont la 3e journée a commencé hier par le succès du PSG à Brest (4-2), avec une affiche qui sent bon les années 90-2000, Téléfoot le dimanche matin, tout ça, tout ça : Monaco contre Lens. L’affiche reste très belle en 2021, car les deux équipes aiment pratiquer un bon football, même si elles connaissent un début de saison un peu timide. L’ASM n’a pas gagné le moindre match en L1 et est mal barré en barrage (mdr, lol, etc.) de Ligue des champions contre le Shakhtar tandis que les Sang et Or courent aussi derrière leur première victoire en championnat. Alors, les trois points, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ?

>> On prend les manettes du live à 16h45