JO 2021 - Handball EN DIRECT : Les Bleues déroulent face aux Oranje... Le trou est déjà fait...

Privilèges de celles qui jouent leur quart de finale en dernier, les Françaises connaissent déjà leur adversaire potentiel en demi-finale : il s’agira de la Suède, tombeuse de la Corée du Sud un peu plus tôt ce matin. Mais avant de penser à ça, il va falloir venir à bout des Pays-Bas et de leur sélectionneur français Emmanuel Mayonnade, également le coach de l’équipe féminine de Metz en D1 féminine. Si cette configuration et ce choix de Mayonnade ont parfois pu surprendre du côté de la maison France, les relations entre le coach messin et ses adversaires du jour ont depuis été apaisées. Français ou pas sur le banc d’en face, il faudra tout donner aujourd’hui pour espérer au moins faire mieux qu’à Rio, où les Bleues avaient décroché l’argent et lancé un cycle victorieux pour le hand féminin en sélection.

>> Rendez-vous sur les coups de 13h15 pour lancer ce quart de finale.