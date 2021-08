Y'a pas 150 équipes qui jouent bien en France, et le Monaco de Niko Kovacs nous a assez hypés la saison dernière pour qu'on soit curieux de son retour sur la scène européenne. Il n'y aura rien de facile pour Wissam Ben Yedder et ses amis, qui ont un tour préliminaire piégeux contre Prague avant de retrouver du lourd en barrage, Genk ou le Shahktar. Le match aller a lieu dans la capitale tchèque, et nouvelle règle oblige, les buts marqués à l'extérieur ne compteront pas plus. On espère que le jeu n'en sera que plus ouvert dès ce soir.

>> C'est l'automne, il fait moche et froid, alors venez suivre avec nous à 18h45 cette rencontre entre les protégés du Prince et les Tchèques